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  4. 19 Ekim 2020 21:10

Şeker fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı

Erzincan’da şeker fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şeker fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı
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Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı.

Yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık oluşan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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