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Sel felaketi binlerce kişiyi evinden etti

Somali'de Şabel Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda köy ve kasaba sular altında kalırken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Somali devlet televizyonu SNTV'nin haberine göre, Şabel Nehri’nin taşması sonucu Jowhar kentindeki köy ve kasabalar su altında kaldı.

Felaket binlerce kişiyi yerinden ederken, yerel hükümet selin şiddetinin artabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNITAR) yayınladığı uydu fotoğraflarında Şabel Nehri’nin 25 metre olan genişliğinin taşma sonucu bazı yerlerde 42 metreye kadar çıktığı görüldü.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisini ülkenin her bölgesinde hisseden Somali, sellerin yanı sıra kuraklıkla da boğuşuyor.

BM verilerine göre, ülkenin yüzde 80’inden fazlasında kuraklık koşulları yaşanıyor.

Etiketler sel felaket somali
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