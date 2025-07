Sel nedeniyle evinde çocuğuyla mahsur kalan kadın sinir krizi geçirdi

Ankara Keçiören'de su basan evinde çocuğuyla birlikte mahsur kalan kadın sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne, "Çocuğumla evdeydim. Camlar patladı, içeriyi su bastı" dedi.

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta yer alan Çağla apartmanının alt katındaki apartman dairesinin duvarları dün meydana gelen sel nedeniyle yıkıldı.

Evde mahsur A.P. ile çocuğu ve diğer bir kişi ise ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye nakledildi.

Havanın aydınlanmasının ardından evinin son halini gören A.P. ise sinir krizi geçirdi. Yaşadığı durumun çok zor olduğunu söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan A.P., "Burası benim evimdi. O sırada çocuğumla evdeydim. İşten gelmiştim. Birden patlama sesi duydum. Camlar patladı. İçeriyi su bastı, boyumuzu aştı. O an çok zor şeyler yaşadım" dedi.

Kurtarılan anne ile kızı geceyi hastanede geçirmelerinin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı durumla ilgili konuşan A.P., "İşten gelmiştim. Kızımla evdeydim. Yağmur çok şiddetliydi. Evden çıkmamızı söylediler. Çıkmaya çalışırken cam patladı. İçeriye su doldu. Eşyalar yığıldı. Su boyumuzu aştı. Duvarlara tutunmaya çalıştım. Çok korktum. Çocuğumu kendim kurtardım. Çok fazla direndim. Her şeyim gitti. Çocuklarımla tek başıma mücadele veriyordum. Geceyi kızımla hastanede geçirdik. Parmağım kırık. Diğer parmağım kesildi. Kalçamda sekiz dikiş var. Ayak parmağımda da hasar var. Canım çok yanıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi öyle görünce çok kötü oldum. Her şeyim içindeydi. Birikimlerimin hepsi gitti. Her şeyim yerle bir oldu. Yetkililer bana el uzatsın, yardım etsin. Çocuklarımla bir başımayım, lütfen bana yardım etsinler. Bugüne kadar her şeyi tek başıma yapmaya çalıştım" dedi.

İHA