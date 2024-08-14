Sel sularından kurtulmaya çalıştığı son anları kameraya yansımıştı hayatı belgesel oldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde çalıştığı anaokulunda sel sularına kapılan ve yaşama tutunmaya çalıştığı son anları kameraya yansıyan Duygu Çelikel'in hikayesi belgesel filmi oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan selde 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. Yaşanan selde hayatını kaybeden vatandaşlardan birisi olan Duygu Çelikel, hizmetli olarak çalıştığı Bozkurt Anaokulu'nda sel sularına kapılmış, 8 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Yaşama tutunmaya çalıştığı son anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Çocukluğu yetiştirme yurdunda geçen ve hayat azmi ile çevresindeki insanlara örnek olan Duygu Çelikel'in yaşam hikayesi belgesel filmine konu oldu. Kastamonu'da 2022 yılında kurulan ve kadınların yaşamın her alanında desteklenmesi ve güçlendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması amacı ile çalışmalar yürüten Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği tarafından Duygu Çelikel'in ismini yaşatmak amacı ile belgesel filmi çekildi. “Duygu Seli” ismi verilen film, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) tarafından düzenlenen “Kıyıdaki Kadınlar” temalı Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 408 kısa film arasından 31. oldu. Filmle ilgili bilgi veren Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Av. Şule Özbay, çekimleri kendi üyeleri ile hiçbir destek almadan tamamladıklarını söyledi.

"Duygu'nun hikayesini anlatarak onun ismini yaşatmanın hazzını yaşadık"

Belgeselde Duygu Çelikel'in eşi, eşinin ailesi ve arkadaşlarının röportajlarına ve dehşet anlarını anlatan görüntülere yer verdiklerini belirten Dernek Başkanı Özbay, çekimler sırasında duygusal anlar yaşadıklarını söyleyerek, "Kadınların hayatlarına dokunabilmek amacı ile projeleri ve yarışmaları takip ediyoruz. Bu kapsamda, KASTOB tarafından düzenlenen uluslararası kısa film yarışması ile denk geldik. Arkadaşlarla çalışma yaparken Bozkurt kadınları aklımıza geldi. Bundan 3 yıl önce, bu günlerde yaşadığımız sel felaketi sonrasında yaşamını yitiren Duygu ismindeki bir kızımızın hayatını konu olmak istedik. Filmi tamamen dernek üyelerimizden oluşan bir ekiple çektik. Belgesel niteliğinde bir film oldu. Duygu'nun hikayesini anlattık. Duygu Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında yetişmiş bir kızımız. Arkadaşlarımız ve çevresi tarafından çok seviliyormuş. Onun hikayesini anlatırken çok duygulandık. Eşi, eşinin ailesi ve arkadaşları ile tanıştık. Duygu'nun hikayesini anlatarak onun ismini yaşatmanın hazzını yaşadık. Duygu'nun ismini İstanbul'a taşıdık" dedi.

"Tekrar yaşanmasın mottosuyla Duygu'nun hikayesini anlattık"

Duygu Çelikel'in hikayesinin örnek olabileceğini belirten Özbay, "Duygu devlet imkanı ile memur oluyor ve Bozkurt'taki bir anaokulunda hizmetli olarak işe başlıyor. Selden 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinden önce Tarkan ile evleniyor. Tarkan'ın görüşleri, Tarkan'ın ailesinin ve arkadaşlarının görüşleri yer alıyor. Bu duyguları yaşatmalıyız ki tekrar yaşanmasın mottosuyla Duygu'nun hikayesini anlattık" diye konuştu.

"Onun hikayesini taşımak bizi oldukça mutlu etti"

Film ile ilgili aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Özbay, "KASTOB'un düzenlediği yarışmada 408 film arasında 31'inci olduk. Tabii profesyonel bir ekiple çalışma imkanımız olmadı. Ama onun hikayesini taşımak bizi oldukça mutlu etti. Yarışma jurisinden bize çok olumlu dönüşler oldu. Her ne kadar ilk 5'e giremesek de tek tek arayıp bizi tebrik edenler oldu. Bugüne kadar yayınlamamıştık. Bugün itibari ile Youtube kanalından vatandaşlar da izleyebilecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan, filmin yönetmen koltuğunda dernek üyelerinden Eylem Aydın yer alırken, kurgu, montaj ve seslendirmeyi Gülseli Müldür, metin yazımını Ebru Turhal ve Şaduman İzmitlioğlu, sanat yönetmenliğini Dernek Başkanı Şule Özbay, görüntü yönetmenliğini Asuman Özkan yaptı.

İHA