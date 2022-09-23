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Selahattin Demirtaş'tan İranlı kadınlara destek: Saçlarını kazıttı

Selahattin Demirtaş'tan İranlı kadınlara destek: Saçlarını kazıttı

Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı, İran'da katledilen Mahsa Amini'nin protestolarına katılarak saçlarını kazıttı.

İran'da kadınların, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine Türkiye'den de destekler gelmeye devam ediyor. Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Adnan Selçuk Mızraklı'nın da saçlarını kazıttığını duyurdu.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar" ifadelerini kullandı.

Etiketler selahattin demirtaş saçlarını kazıttı iran destek
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