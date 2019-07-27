''Selamımı almadı'' cinayeti kamerada

Kumburgaz’da 2017 yılında ailesi ile tatile giden Tahir A.’nın (38) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Tahir Aç'yı ’Selamımı almadı’ diye öldüren 2 sanığın 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmederken ölüme götüren bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Büyükçekmece Kumburgaz’da 7 Temmuz 2017’de ailesi ile tatil yapmaya giden Tahir A.’nın (38) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Cumhur B. (26), Muhammet E. (22) ve Uğur E. (23) hakkında mahkeme kararını açıkladı.



Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cumhur B. ve Muhammet E. ile tutuksuz sanık Uğur E. hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.



İlk duruşmadan bugüne üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklardan Muhammet E., 15 kişi tarafından darp edildiğini söyleyerek adalet istediğini belirtti. Sanıklardan Cumhur B. de tahliyesini talep ederken, tutuksuz sanık Uğur E. ise beraatini istedi.



Müştekiler ve müşteki avukatı Tekin Turan ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme hükmünü açıkladı.



Mahkeme sanık Uğur E.'nin beraatine hükmederken, sanıklar Muhammet E. ve Cumhur B.'nin ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşmanın bitmesinin ardından konuşan müşteki avukatı Tekin Turan verilen cezanın az olduğunu ve beraat kararının yerinde olmadığını söyleyerek karara itiraz edeceklerini aktardı.



Kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan görüntülerde şüphelilerin ellerindeki soplar ve bıçaklarla maktüle saldırdıkları görülüyor. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşların da araya girmeye çalıştıkları kameralara yansıyor.



İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede maktul Tahir A.’nın ailesi ile birlikte olaydan 1 hafta kadar önce Kumburgaz’a tatile gittiği, olay tarihinde de eşi ile birlikte yürüyüşe çıktığı anlatılıyor. İddianamede sanıklar Cumhur B. ve Muhammed E.'nin aşırı alkollü vaziyette aynı sokakta oldukları ve verdikleri selamı almaması üzerine maktulü darp ettikleri ardından olay yerinden ayrıldıkları yer alıyor. Maktul ile ailesinin yürüyüşün ardından eve döndüklerinin ve bir süre sonra 2 sanığın da aynı sokağa girerek başka şahıslar ile tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede, maktulün tartışmanın yaşandığı yere gittiği, sanık Cumhur B. ile Muhammed E.'nin ellerindeki bıçaklar ile maktulü yaraladıkları ifade ediliyor. Diğer sanık Uğur’un da maktulü bıçakladığının aktarıldığı iddianamede, maktulün bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılıyor. İddianamede 3 sanığın da müebbet hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.



