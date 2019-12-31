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  4. 31 Aralık 2019 20:54

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi A.B. ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest kaldı.

Edremit’in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, dün sabah 2’nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu görüp, polise haber verdi. Binaya gelen polis, içeri girdiğinde Selin Kartal’ı başından vurularak ölmüş halde buldu. Yapılan araştırmalar sonunda evde yaşadığı belirlenen A.B. ile genç kızın erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı.

"ŞAKALAŞIRKEN TABANCA ATEŞ ALDI"

İkili ifadelerinde olayın şakalaşırken yaşandığını öne sürerken, A.B., şarjöründe mermi olmadığını zannettiği tabancayı şaka amacıyla Selin Kartal'ın başına dayayıp, ateşlediğini anlattı.

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda da kimlikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettiklerini tespit etti. 8 şüpheli, bugün Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak, plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor.

EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi A.B. ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest kaldı.

SELİN BURHANİYE'DE DEFNEDİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Selin Kartal’ın cenazesi ise bugün ailesi tarafından alınarak Balıkesir'in Burhaniye ilçesine getirildi. Kartal’ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Burhaniye Geriş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

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