Serhat Akın'a silahlı saldırıda flaş gelişme: 5 şüpheli tutuklandı
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Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan O. D. (Silah kullanan), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A. (Şüphelilerle hareket eden), İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) ve Y.G (Yardım yataklık), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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