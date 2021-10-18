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  4. Seri taciz iddiasında flaş gelişme! Öğretmen açığa alındı

Seri taciz iddiasında öğretmen açığa alındı

Seri taciz iddiasında öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Olay, 4 Ekim'de Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda yaşandı.

Yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevlerini kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

DHA

Etiketler diyarbakır taciz öğretmen soruşturma
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