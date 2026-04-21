Serik Belediye Başkanı Kumbul'un evi kurşunlandı!

Antalya'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahlı saldırı düzenlendi. Kumbul, eve girdikten hemen sonra gerçekleşen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Geçtiğimiz hafta CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un evi kurşunlandı.

Sabah'ın haberine göre, günlük programını tamamlayan Başkan Kadir Kumbul, şoförü ve korumaları eşliğinde evine bırakıldı. Kumbul'un eve girmesinin hemen ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce eve doğru defalarca ateş açıldı. Saldırganlar karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgedeki işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başkan Kumbul'un güvenlik önlemleri arttırıldı.

