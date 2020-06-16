  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Haziran 2020 19:05

Serinlemek için denize girdi, yaşam mücadelesi veriyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde fazla açılınca boğulma tehlikesi geçiren vatandaş acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Serinlemek için denize girdi, yaşam mücadelesi veriyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 14.30 sıralarında Dinek Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hilmihan Ö. (26), açıklara doğru yüzmeye başladı. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu fark edilen Hilmihan Ö.'nün yardımına sahildekiler koştu.

Genç daha sonra kıyıya çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hilmihan Ö.'yü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deniz , antalya , serinlemek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM