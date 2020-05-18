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  4. 18 Mayıs 2020 15:10

Serinlemek için gölete girdi, canından oldu

Elazığ'ın merkeze bağlı Sütlüce Köyü Yeni Mahalle'sinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki genç serinlemek için denize 3 metre derinliğindeki gölete girince, boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için gölete girdi, canından oldu
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Olay, merkeze bağlı Sütlüce Köyü Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayvan otlatan 26 yaşındaki A.Ö., dere yatağında bulunan 3 metre derinliği olan gölete serinlemek için girdi. Suya giren genç adamın kaybolduğunu fark eden yakınları gölete girerek A.Ö'yü çıkarttı.

Bu sırada olay yerine çağrılan ambulansa alınan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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