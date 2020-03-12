Sessiz kalmayın! Haksız fiyat artışları nasıl şikayet edilir ?

Başta maske, kolonya, makarna ve dezenfektanlar olmak üzere bir dizi ürün, koronavirüsü fırsat bilenlerin haksız fiyat artışıyla fahiş ücretlere ulaşıyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada HFA Bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa fahiş fiyatlı ürünleri şikayet etmesi istendi.

HFA-Bildirim uygulaması, Ticaret Bakanlığı, tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir.” dendi.

Peki HFA-Bildirim Uygulaması Nasıl Çalışır?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan HFA bildirim uygulaması , iOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarasını girerek uygulamaya üye olabiliyor.

Üyelik işlemini tamamlayan kullanıcıların Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi yapmak için ‘Şikayet Başvurusu’ butonuna tıklaması gerekiyor. Bunun ardından şikayet etmek edilecek iş yerinin unvanını, yani bakkal mı, eczane mi olduğunu belirtiyoruz. Daha sonra şikayet etmek istediğimiz işletmenin adresini giriyoruz.

Şikayet etmek istediğimiz işletmenin adresini açık bir şekilde yazdıktan sonra, şikayet edeceğimiz ürünün bilgilerini ve fotoğraflarını ekliyoruz. Son olarak bir açıklama yazıyoruz ve şikayetimizi Ticaret Bakanlığı’na gönderiyoruz.