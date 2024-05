Sevgili cinayetinde çifte ceza indirimi

Bursa'da sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren Kazakistan uyruklu kadın zanlı hakkında verilen müebbet hapis cezası "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 15 yıla düşürüldü.

Bursa'da sevgilisi T.D.'i (39) kalbinden bıçaklayarak öldüren Kazakistan uyruklu I.F. (30), yargılandığı davanın karar duruşmasında, "T.D. eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için bıçakladım. Amacım öldürmek değildi" dedi. I.F., 'Kasten öldürmek'ten müebbet hapse çarptırıldı, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle cezası 15 yıla düşürülüp tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu I.F., işletme sahibi T.D. ile sevgili oldu. I.F. ile T.D., Yıldırım ilçesindeki kiralık evde yaşamaya başladı. I.F., 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü. Aynı evi paylaştığı T.D.'in cep telefonunu kontrol eden I.F., sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; T.D., sevgilisini darbetti. Bu sırada I.F.'in, mutfaktan aldığı bıçakla kalbinden bıçakladığı T.D., yere yığıldı. I.F., sokağa çıkıp yardım istedi. Adrese gelen ekipler T.D.'in öldüğünü belirlerken, gözaltına alınan I.F. tutuklandı.

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI ALIP, SALLADIM'

Savcılık soruşturması sonunda, I.F. hakkında 'Kasten öldürmek' suçlaması ile Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanığın cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Soruşturmada ifade veren I.F., "T.D. ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece T.D.'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Kendisinin beni, en yakın kız arkadaşımla aldattığını gördüm. Bu sırada T.D., cep telefonunu karıştırdığımı görünce çılgına döndü. Kafama vurmaya başladı. O anda çok korktum. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

'AİLE KURMAK İSTEDİM'

Tutuklu sanık I.F., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. I.F., 'son sözü' olarak önceki ifadesini tekrarlayıp, "Çok pişmanım. Niyetim T.D.'ı öldürmek değildi. T.D. eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Beni çok kıskanıyordu ve aldatıyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Her şeye rağmen onunla bir aile kurmak istedim. O akşam cep telefonu mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için kendisini bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi. Pişmanım. Olay günü T.D. vefat ettikten sonra sokağa çıkarak çığlık atıp yardım istedim. Onu öldürmek istemedim" dedi.

Mahkemede ifade veren T.D.'in kız kardeşi P.D. ise "I.F., sessiz ve sakin olan ağabeyimi çok kıskanıyordu. I.F.'nın her isteğini yerine getiren ağabeyim, merhametinin kurbanı oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, I.F.'e 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezasını 15 yıla indirdiği I.F.'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

DHA