Sevgili şiddetinde kaçan kadın bakın nereye sığındı

Olay 30 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre sevgilisi olduğu belirtilen adamdan kaçarak Özbekistan'a gitmek isteyen genç kadın, adam peşine takılınca yaşadığı korkuyla valizleriyle birlikte gördüğü ilk yere sığındı. Kapının önünde hiçbir şeyden habersiz çay içen Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan ise büyük bir korku ile koşarak gelen kadının salonuna girdiğini gördü. O anlarda içeride olan antrenörün 2017 Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonu ve 2018 Kick Boks Dünya Kupası 3'ncüsü olan kızı Gizem Daşdan, genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sonra ise genç kadının kendisinden kaçtığı Özbek uyruklu kişi koşarak salon önüne geldi. Sonrasında salona hızla girerek kadının olduğu odaya yönelen Özbek adamı antrenör Daşdan durdurmaya çalıştı. Adamın kadına vurmaya çalıştığı o anlarda arbede yaşandı. Genç kadın çığlık çığlığa kalırken antrenör, adamı yere yatırarak kadından uzaklaştırdı. İçeride olan kızının ise polisi çağırmasını istedi. Daşdan, adamı etkisiz hale getirince korkudan ağlayan kadın, masanın arkasına geçti. İddiaya göre kadının pasaportunu alarak ülkesine gitmesini engellemek isteyen adam, pasaportun olduğunu düşündüğü çantayı alarak kaçtı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Daşdan, saldırganın geri gelme ihtimaline karşı ruhsatlı tüfeğini salonunun girişine koyarak genç kadın ve kızının başında bekledi. Ekipler gelene kadar baba ve kızı genç kadını rahatlatmaya çalışırken su verdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde adamın zorla içeri girmesinin ardından yaşanan arbede de gözler önüne serildi. Adam kadına saldırmaya çalışırken, antreönün Özbek adamı yere serdiği görülüyor. Kick boksta üst üste Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Kupası şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan hem kendi hem de yetiştirdiği öğrencilerin başarılarıyla dikkat çeken Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan'ın kadına şiddete karşı gösterdiği duyarlılık ise büyük takdir topladı. Özbek kadın da kendisini koruyan baba kıza teşekkür etti. Edinilen bilgiye göre kadının şikayetçi olmak istediği ancak işlemlerin uzun sürebileceğini düşünüp bir an önce ülkesine dönmek için kararından vazgeçtiği öğrenildi. Tecrübeli antrenör ise salonunda yaşanan o anları anlattı.

“Her gün dövüyor beni, resmi nikah yok”

Yaşadıklarını salona gelen polis ekiplerine anlatan genç kadın, “Polis gelsin yoruldum bundan, çok korktum. Girdim kocam evde yok, hızlı hızlı çantalarımı aldım gitmek istedim. Ben buradan çıktım, kocam geliyor, ondan korkuyorum. Her gün dövüyor beni, resmi nikah yok. O da ben de Özbekistanlıyız, pasaportum var. Memlekete gitmek istiyorum gitmeyeceksin diyor. Orada benim çocuklarım var” diye konuştu.

“Gözlerinde bir korku sezdim”

Kadınla göz göze geldiğinde yaşadığı o korkuyu hissettiğini ifade eden Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan, “Bağcılar emniyet güçlerimiz, polislerimiz burada eğitim alıyorlar, onların antrenmanı bittikten sonra dezenfekte işlemimizi tamamladıktan sonra oturdum, çay içiyordum. Karşıdan bir kadının geldiğini gördüm elinde bavulları vardı, gözlerinde bir korku sezdim. Beni gördü ve salonuma doğru yöneldi. Salonumdan içeriye girdi ben anladım, birinden kaçıyor. Hemen arkasından bir beyefendi bir sağ bir sol yaptı koştu geldi. Anladım bu kadını arıyor, içeri girmeye çalıştı. Hemen müdahale ettim, eşi olarak düşündüm önce ama herhalde değilmiş. Ofisime kadar girdi bayanın üzerine saldırmaya çalıştı bende onu müdafaa etmek zorunda kaldım. Boğuşma süresi oldu içeride ama biz yine de kadına dokundurmadık. Polisi aradık ekiplerimiz 3 dakika içerisinde burada oldu. İşlemleri yaptılar. Bizde onun akrabalarını arayarak kendisini teslim ettik. Bizim müsabakalarda bu çok olur rakipten korkarsan gözlerin donar. Ben gözlerinde onu gördüm. Donuk donuk baktı, bunun yardıma ihtiyacı var dedim. Karşımızdaki bir kadın bir ana adayı ne olursa olsun bizim görevimiz onu savunmak” diye konuştu.

“Beni göndermiyor pasaportuma el koymaya çalıştı' dedi”

O anları içerideki kızıyla birlikte yaşadıklarını belirten Daşdan, “Biz haberlerde görüyoruz hiç müdahale etmeden yanından geçip gidenleri çok üzülüyoruz. Sporcu olsa ona göre biz de gardımızı alırdık, öyle olsa tüm tekniğimi kullanmak zorunda kalırdım. Ufak 1-2 hareketle onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. Kızım kendisi de Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsüdür, çok rahattı. Polisi aramasını istedim o da aradı. Ben ona ‘kızım arabadan tüfeğimi getir' dedim. Ruhsatlı tüfeğimi çünkü bu tür insanlar gidip kalabalık gelebiliyorlar. Sonuçta bu bir kadın, kızım ve ben buradayım. Polis arkadaşlarımız gelene kadar o kadını burada savunmasız bırakamazdım, bekledim. Ben eşin mi kardeşin mi ağabeyin mi diye sordum, resmiyette hiçbir şeyim değil ben artık bu ülkeden gitmek istiyorum dedi. Bu beni göndermiyor pasaportuma el koymaya çalıştı dedi. Yarım yamalak Türkçe ile anlattı. Benim gitmemem için bana uyuşturucu veriyor dedi. Muhtemelen çantada kadının pasaportunun olduğunu düşünüyor, gitmemesi için bir engel koymak istemiştir. Ayakkabısını giymeye çalıştı, çantayı kapıp kaçtı, polisler gelince kadını güvenli bir şekilde teslim ettik” dedi.