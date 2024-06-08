Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü

İstanbul Kartal'da bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi. Durumu kötüleşince sevgilisini hastaneye götüren kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın, kendi evinde sevgilisini ilaçla zehirledi. Sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü. Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı. Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı. Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı. A. isimli şahıs tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.

İHA