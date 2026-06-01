''Sevgilim 3 kişi tarafından bıçaklandı'' demişti... Cinayeti itiraf etti!

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde 112'yi arayarak sevgilisi E.K.'nin 3 kişi tarafından bıçaklandığını öne süren K.Ç., jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ayrılmak istediği için darbedilip zorla eve kapatıldığını iddia eden genç kadının, arbede sırasında bıçağın E.K.'nin göğsüne saplandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesinde güne hareketli başlayan güvenlik güçleri, kurgulanmış bir cinayet senaryosunu jandarma sorgusunda çözdü.

Hacıali köyünde yaşayan 28 yaşındaki K.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sevgilisi E.K.'nin (28) eve giren kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu. Ancak çapraz sorguya alınan genç kadının verdiği ifadeler, olayın ardındaki karanlık gerçeği gün yüzüne çıkardı.

"Zorla Taksiye Bindirip Eve Kapattı, Telefonuma El Koydu"

Olay yerine hızla intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarı yapan tek tanık sıfatıyla karakola götürülen K.Ç., jandarma ekiplerinin detaylı sorgusu karşısında kurguladığı "3 saldırgan" yalanını sürdüremedi ve cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Zanlı K.Ç. ifadesinde, cinayete giden sürecin şiddet ve tehditlerle dolu olduğunu iddia etti. E.K.'den ayrılmak istediği için sürekli darp edildiğini belirten genç kadın, olay günü zorla bir taksiye bindirilerek Hacıali köyündeki eve getirildiğini anlattı. Üzerine kapıların kilitlendiğini ve cep telefonuna el konulduğunu ifade eden K.Ç., yanına bıçakla yaklaşan E.K. ile aralarında boğuşma çıktığını ve bu arbede esnasında bıçağın talihsiz adamın göğsüne saplandığını ileri sürdü.

Cenaze Defnedildi, Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Hayatını kaybeden 28 yaşındaki E.K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerini takiben Hacıali köyünde toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı K.Ç. ise bu sabah saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri altında tutuklama talebiyle Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürerken, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için adli tahkikatı derinleştiriyor.

