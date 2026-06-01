  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Sevgilim 3 kişi tarafından bıçaklandı'' demişti... Cinayeti itiraf etti!

''Sevgilim 3 kişi tarafından bıçaklandı'' demişti... Cinayeti itiraf etti!

Güncelleme:

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde 112'yi arayarak sevgilisi E.K.'nin 3 kişi tarafından bıçaklandığını öne süren K.Ç., jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ayrılmak istediği için darbedilip zorla eve kapatıldığını iddia eden genç kadının, arbede sırasında bıçağın E.K.'nin göğsüne saplandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesinde güne hareketli başlayan güvenlik güçleri, kurgulanmış bir cinayet senaryosunu jandarma sorgusunda çözdü.

Hacıali köyünde yaşayan 28 yaşındaki K.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sevgilisi E.K.'nin (28) eve giren kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu. Ancak çapraz sorguya alınan genç kadının verdiği ifadeler, olayın ardındaki karanlık gerçeği gün yüzüne çıkardı.

"Zorla Taksiye Bindirip Eve Kapattı, Telefonuma El Koydu"

Olay yerine hızla intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarı yapan tek tanık sıfatıyla karakola götürülen K.Ç., jandarma ekiplerinin detaylı sorgusu karşısında kurguladığı "3 saldırgan" yalanını sürdüremedi ve cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Zanlı K.Ç. ifadesinde, cinayete giden sürecin şiddet ve tehditlerle dolu olduğunu iddia etti. E.K.'den ayrılmak istediği için sürekli darp edildiğini belirten genç kadın, olay günü zorla bir taksiye bindirilerek Hacıali köyündeki eve getirildiğini anlattı. Üzerine kapıların kilitlendiğini ve cep telefonuna el konulduğunu ifade eden K.Ç., yanına bıçakla yaklaşan E.K. ile aralarında boğuşma çıktığını ve bu arbede esnasında bıçağın talihsiz adamın göğsüne saplandığını ileri sürdü.

Cenaze Defnedildi, Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Hayatını kaybeden 28 yaşındaki E.K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerini takiben Hacıali köyünde toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı K.Ç. ise bu sabah saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri altında tutuklama talebiyle Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürerken, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için adli tahkikatı derinleştiriyor. Asayiş gündemine dair en yeni gelişmeleri Haber3.com'dan takip etmeye devam edin.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı
Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı
Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı
Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı!
Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı!
Aziz Yıldırım Oğuz Çetin ve 2 santrafor transferini açıklayıp, Alex de Souza sürprizi yaptı!
Aziz Yıldırım Oğuz Çetin ve 2 santrafor transferini açıklayıp, Alex de Souza sürprizi yaptı!
Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı
Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi!
Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi!
Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı
Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı
Etiketler Zonguldak cinayet asayiş Beycuma Hacıali köyü kadın cinayet itirafı sevgilisini öldürdü sahte ihbar Jandarma video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 75 yıllık tarihi köprüsü sular altında kaldı Türkiye'nin 75 yıllık tarihi köprüsü sular altında kaldı Fiat Doblo yuvasına döndü! Bursalı Fiat Doblo yollara çıkmaya hazırlanıyor Fiat Doblo yuvasına döndü! Bursalı Fiat Doblo yollara çıkmaya hazırlanıyor Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen ayrılık iddialarına son noktayı koydu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen ayrılık iddialarına son noktayı koydu Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi! Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi! TÜİK enflasyonunun göstergesi İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonunun göstergesi İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan Nilüfer'e çok ağır suçlama! Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan Nilüfer'e çok ağır suçlama! Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı Milli gururumuz Arda Güler bir kez daha tarihe geçti! Milli gururumuz Arda Güler bir kez daha tarihe geçti! Gürsel Tekin CHP'de kurultay çağrısı yapanlara kapıyı kapattı Gürsel Tekin CHP'de kurultay çağrısı yapanlara kapıyı kapattı Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı
Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı Emeklili oldum diye sevinenlere büyük şok! Binlerce emeklini emekliliği de EYT'si de iptal eşiğinde Emeklili oldum diye sevinenlere büyük şok! Binlerce emeklini emekliliği de EYT'si de iptal eşiğinde Akaryakıtta üçlü indirim geliyor! Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatları düşüyor Akaryakıtta üçlü indirim geliyor! Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatları düşüyor 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı! Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı! Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney eleştirilerine sert yanıt, Kılıçdaroğlu'na tepki! Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney eleştirilerine sert yanıt, Kılıçdaroğlu'na tepki! Travis Scott'ın İstanbul konserinde büyük fiyasko: 50 Bin TL'lik bilete 20 dakikalık sahne! Travis Scott'ın İstanbul konserinde büyük fiyasko: 50 Bin TL'lik bilete 20 dakikalık sahne! CHP'li bir belediyeye daha operasyon! İki CHP'li belediye başkanı da dahil 62 gözaltı var! CHP'li bir belediyeye daha operasyon! İki CHP'li belediye başkanı da dahil 62 gözaltı var! Uzman isim canlı yayında hem tüm çalışanlara hem de emekli kötü haberi verdi! Uzman isim canlı yayında hem tüm çalışanlara hem de emekli kötü haberi verdi! Dua Lipa'dan herkesi şaşırtan hamle... Sade bir nikah töreniyle evlendi! Dua Lipa'dan herkesi şaşırtan hamle... Sade bir nikah töreniyle evlendi!