Sevgilisi olacak cani 23 yaşındaki 2 çocuk annesi genç kadını katletti

Adana'da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki genç kadın, sevgilisi olduğu öğrenilen 30 yaşındaki bir kişi tarafından ormanda korkunç bir şekilde öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Adana2nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A., 2 çocuk annesi sevgilisi G.A.'ı oturduğu Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden alarak Yeşil Bulvar mevkisinde ormana götürdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında M.A., tabancayla G.A.'ın başına ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; G.A.'ın yaşamını yitirdiği belirledi. G.A.'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında M.A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen kadının yakınları, cenazeyi teslim aldı. G.A.'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi. (DHA) DHA