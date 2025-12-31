  1. Anasayfa
Sevgilisi olacak cani ona kabusu yaşatmıştı... Peşpeşe ameliyatlarla hayata döndü

Ankara'da eski erkek arkadaşı olacak cani tarafından sokak ortasında darp edilen ve kaldırıldığı hastanede peşpeşe 3 ameliyat olup yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan genç kadın yeniden hayata tutundu...

Ankara'da eski erkek arkadaşı K.B. (27) tarafından sokak ortasında dövülerek ağır yaralanan Merve O. (25), 3 ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı. Başına aldığı darbeler nedeniyle kısmen hafızasını kaybeden Merve O., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylerken, tutuklanan K.B. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merve O., 10 Ekim'de akşam saatlerinde evine giderken eski erkek arkadaşı motokurye K.B. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada K.B., Merve O.’u darbetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Merve O., sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve O., 3 ağır ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yeniden hayata döndü. Merve O., hastanede 2 aylık tedavi sürecinden sonra taburcu edildi.

Olayın ardından tutuklanan K.B. hakkında, Merve O. henüz hastanede tedavisi sürerken iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede K.B. hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

‘GERÇEKLERİ SONRADAN ÖĞRENDİM’

Başına aldığı darbeler nedeniyle hafızasını kısmen kaybeden Merve O., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Merve O., "Hastanede ailemden öğrendim başıma gelenleri. Yapılan haberlerden gördüm. İlk başta trafik kazası zannediyordum. 'Araba çarptı bana, ameliyat oldum' diye düşündüm. Hiç böyle bir şey gelmemişti aklıma. Gerçekleri sonradan öğrendim ve çok üzüldüm. Kalp masajı yapılmış kaç kere. Nabzım bayağı düşmüş. Çok zorlu süreçlerden geçtim. Tekrardan kanama olabilirmiş. Çok ciddi bir beyin ameliyatını atlattım. Doktorlarım bile şaşırdı bu şekil olduğuma. Çünkü ilk başta felç kalabilir, gözünün birisi görmeyebilir denilmişti. Ama çok şükür ki ayaktayım. Doktorlarımız da çok şaşırdı. Sonuna kadar davamızın inşallah peşinde olacağız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar asla yalnız değil. Her zaman seslerini duyurmalılar” dedi.

'ÖLDÜRME KASTI VAR'

Merve O.'un avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Genel Sekreteri Avukat Çisel Demirkan, iddianamenin 'kasten öldürme' suçundan hazırlanmasına itiraz edeceklerini, olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu söyledi. Demirkan, "Merve'nin yaşadığı ameliyatlar, yaşadığı süreç, olay yerinde sanığın davranışları, Merve yaralandıktan sonra ambulans çağırmaktansa başını döndürüp sigara içmesi, gülmesi, çevredekilerin yardım etmesine engel olmaya çalışması bunların hepsi aslında öldürme kastı içerir. Bizim buraya dair bir itirazımız olacak tabii ki dosya kapsamında. Çünkü iddianame hazırlandığı süreçte ne yazık ki Merve'nin hastane kayıtları daha tamamlanmamıştı. Kati raporları gelmemişti. Merve'nin yaşadığı olayın detaylandırılması için biraz daha zamana ihtiyacımız vardı. Ama iddianame daha hızlı hazırlandı. Şimdi bu hususlara itiraz edip aslında bir kastan yaralama değil de öldürmeye teşebbüs olduğu üzerinden dosyayı devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

‘MERVE HEPİMİZE UMUT OLDU’

Avukat Demirkan, müvekkilini tedavi sürecinde sık sık ziyaret ettiğini belirterek, “Her geliş gidişimde, aileyle her konuştuğumda Merve'nin kötü haberini almayı bekliyorum. Çünkü çok ağır ameliyatlar serisi geçirdi. Uzun süre kafatası karnın içine gömülü kaldı. Uzun süre uyandırılamadı, entübe kaldı. Kalbi durdu. Defalarca ameliyata girdi. Bazı ameliyatları kaldıramayacağı dahi söylendi. Biz her gün 'Merve'nin kötü haberini alacak mıyız' gerginliği ve üzüntüsüyle yaşadık. Sonunda Merve 2’nci ameliyatından sonra gözünü açınca hepimiz yeniden doğmuş, yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Merve hepimiz için umut oldu. En güzel umut da Merve'nin vazgeçmeden mücadele edebilme kararlılığı oldu. Davasını takip etmek istemesi, bu süreci örgütlemek istemesi, kadınlara çağrı yapması, bizi en çok mutlu eden yer burası oldu" açıklamasında bulundu. (DHA)

 

 

