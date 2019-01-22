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  4. 22 Ocak 2019 14:23

Sevgilisinin cesediyle 5 saat gezmişti... Flaş gelişme

Gaziantep'te birlikte yaşadığı kadını otomobilde çıkan tartışma sonrası öldüren ve saatlerce dolaştıran kişinin cezası bleli oldu.

Sevgilisinin cesediyle 5 saat gezmişti... Flaş gelişme
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Gaziantep’te, birlikte yaşadığı kadını, otomobilde çıkan tartışmada öldürüp, cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan C.P., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Gaziantep’te pamuk atölyesi sahibi olan C.P., 17 Ekim 2017 tarihinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi A.G. ile buluştu. Beraberinde kızı da olan kadını, otomobiline aldı. Kısa süre sonra ise C.P., G.’nin kızını otomobilden indirdi. İkili arasında tartışma çıktı. C.P., otomobil içinde ruhsatsız tabancasını ateşleyerek, A.G.’i öldürdü.

Ardından da kadının cesediyle şehirde dolaşmaya başladı. Camı kırık ve bazı yerlerinde sıçramış kan lekesi bulunan otomobilin ön koltuğunda hareketsiz bir kadın olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis hemen harekete geçti ancak şehirde dolaşan otomobil bulunamadı. 5 saatin sonunda ise yakalandı.

Tutuklanan C.P. hakkında ’kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında son sözü sorulan P., pişman olduğunu belirterek, "Keşke ben ölseydim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığı ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.

DHA

sevgili , ceset , araç
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