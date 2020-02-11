Sevgilisinin vurduğu genç kadının dehşet anları kamerada

Olay, dün 07:00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem Ç. isimli kadın annesinin evine geldiği esnada eski sevgilisi Volkan D.'nin saldırısına uğramıştı. Volkan D. eski sevgilisini önce saçlarından metrelerce sürüklemiş ardında darp etmişti. Ruhsatsız tabancasıyla Meltem Ç.'yi bacağından vuran zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırmıştı. Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek yalvarmıştı. Zanlı, polis olay yerine gelmeden kaçarken, Meltem Ç. hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.

Olay güvenlik kamerasında

Dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak kaçmaya çalışan Meltem Ç.'yi yakalayan Volkan D.'nin kadını saçından tutarak metrelerce sürüklediği görülüyor. Kadını bacağından vuran zanlının daha sonra elinde silah ile çevrede dolaştığı anlar görüntülere yansıyor.

Suç makinesi yakalandı

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli Volkan D.'yi kısa sürede yakaladı. Birçok suçtan kaydı bulunan Volkan D.'nin uyuşturucu ticareti yapmak, 6136 sayılı ateşli silahlara ilişkin yasaya muhalefet, hırsızlık gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.