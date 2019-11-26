Sevgilisiyle birlikte ölen kadının, kocasıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşete düşüren olay dün yaşandı. İddiaya göre, karısını bir adamla basan öfkeli koca Hüseyin K., dolapta saklanır halde yakaladığı Aykut D.’yi öldüresiye dövdü. Adamı öldüresiye döverek karısı ile birlikte odaya kilitleyen öfkeli koca, akrabalarına haber verdi. Bu sırada Zeynep K. ve sevgilisi camdan düşerek hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Zeynep K. ile kocası Hüseyin K.'nın fotoğrafı ortaya çıktı.

Polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.





Yasak aşk korkunç bitti ! Atıldılar mı, atladılar mı ?



