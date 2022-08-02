Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı

Düzce'De, halk otobüsünün kalkış saatini otobüste beklemek isteyen yolcu, tartıştığı şoföre araç hareket ettikten sonra yumruk attı.

Olay, dün, Boğaziçi beldesiyle Düzce şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Tuncay B., durak önüne park edip hareket saatini beklemeye başladı. Yolcu Ali D., kalkış saatini otobüste beklemek istediğini söyledi. Ancak B., bunun yasak olduğunu belirtti.

Otobüs hareket ettikten sonra Tuncay B. ve Ali D. arasında tartışma çıktı. Ali D., Tuncay B.'ye "terbiyesiz" derken, şoför, "Terbiyesiz sensin lan" diye cevap verdi. Ali D., "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle Ali D. kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu. Durumu polise bildiren Tuncay B.'ın şikayetiyle Çoban mevkisinde durdurulan otobüsün yolcuları başka otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı. Tuncay B. ve Ali D. polis ekipleriyle ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali D., polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA