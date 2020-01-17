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  4. 17 Ocak 2020 10:54

Seyir halindeki otomobilde kan donduran olay!

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu 23 yaşındaki bir genç kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nasır'ın hayati tehlikesi devam ederken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı.

Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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