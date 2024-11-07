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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
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Muğla'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler  Muğla yolcu otobüsü yangın
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