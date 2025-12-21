  1. Anasayfa
  Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü; yolcular tahliye edildi

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü; yolcular tahliye edildi

Güncelleme:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara- Eskişehir kara yolunun Polatlı ilçesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Başkent Turizm'e ait seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümünde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

DHA

