Şeytanın aklına gelmez! Berberdeki gizli geçit bakın nereye çıkıyor?

Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılmaya devam ediyor. Ekipler ise hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Terme İlçesi Eğitim Spor Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne ait bahçede iskambil oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Polis ekipleri, takibe alınan dernek binasının kapısının kapalı olduğunu ancak bahçesinde çok sayıda kişi bulunduğunu belirledi. Dernek binasının bitişiğindeki erkek berberine giriş çıkışlardaki yoğunluktan şüphelenen ekipler, burayı da takibe aldı. Yapılan takibin sonunda, bahçeye geçişin berber dükkanındaki gizli geçitten yapıldığı belirlendi.

Baskın yapılan bahçede oyun oynayan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı. Dernek binasına geçişe izin veren berbere de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.