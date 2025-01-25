Seyyar satıcının 11 kiloluk yalanını vatandaş ortaya çıkardı

İstanbul Esenyurt'ta kamyonet kasasında patates satan seyyar satıcının 21 kilogram diye sattığı patatesi tartan vatandaş, satın aldığı patatesin 10 kilogram olduğunu görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetiyle sokağa gelen seyyar satıcı bir vatandaşa 20 kilogram patates sattı.

Aldığı çuvalın ağırlığından şüphelenen vatandaş patates çuvalını tekrar tarttı. 20 kilogram diye satın aldığı çuvalın 10 kilogram olduğunu gören vatandaş durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri seyyar satıcının 21 kilogram olduğunu belirterek sattığı çuvalları tek tek tarttı ve ürünlerin 10 kilogram olduğu ortaya çıktı. Ardından, zabıta ekiplerinin seyyar satıcı hakkında işlem yaptığı öğrenildi. Seyyar satıcı tarafından kandırılan kadının ise parasını geri aldığı öğrenildi.

Seyyar satıcının tartı oyunu ve zabıta ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına tarafından görüntülendi. Görüntülerde, zabıta ekiplerinin seyyar satıcıya müdahale ettiği ve patates çuvallarını tarttığı esnada satıcının, 'sıkıntı yok ağabey' dediği anlar yer aldı.

İHA