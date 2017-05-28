Siber saldırı uçuşları etkiledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nın tüm bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırısı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi. Şirket, Lizbon, Roma ve ABD başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi.



Çalışmalar başlatıldı



British Airways havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalar başlatıldı" denildi.