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  4. 28 Mayıs 2017 10:34

Siber saldırı uçuşları etkiledi

İngiltere'de yapılan siber saldırı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi.

Siber saldırı uçuşları etkiledi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nın tüm bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırısı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi. Şirket, Lizbon, Roma ve ABD başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Çalışmalar başlatıldı

British Airways havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalar başlatıldı" denildi.

İHA

londra , uçuş , siber saldırı , iptal