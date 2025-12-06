  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şiddetten kaçıp kardeşinin evine sığınmıştı ama kocası olacak caniden kurtulamadı!

Şiddetten kaçıp kardeşinin evine sığınmıştı ama kocası olacak caniden kurtulamadı

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da bir şahsın şiddet uyguladığı için evinden ayrılarak kardeşinin yanına sığınan karısına tekme, yumruk ve sopayla şiddet uyguladığı anlar saniye saniye güvenli kameralarına yansırken, vicdansız kocanın yerde yatan karısının kafasına tekme attığı anlar ise görenlerin içini sızlattı.

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olayda, iddiaya göre G.K., isimli şahsın karısı C.K., geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk ederek aynı köyde yaşayan kardeşinin evine sığındı.

Bunu öfkelenen G.K., karısının kaldığı kız kardeşinin evine gitti. Bir süre karısıyla tartışan G.K., ardından karısını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı.

Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darp etmeye devam etti. Yaşanan arbede de yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti. Bu esnada G.K.'nın "hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldıkları ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

İHA

text-ad
Etiketler Yerde yatan karısının kafasına tekme kadına şiddet kafasına tekme attı vicdansız koca darp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş ons, gram altın ve gümüş için yeni rekor tahminlerini açıkladı İslam Memiş ons, gram altın ve gümüş için yeni rekor tahminlerini açıkladı Kayınpeder dehşet saçtı: Gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü! Kayınpeder dehşet saçtı: Gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü! Otoyolda kabus: Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var! Otoyolda kabus: Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var! Büyük depremlerle ilgili tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine ezber bozdu Büyük depremlerle ilgili tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine ezber bozdu Yine bir gıda zehirlenmesi... 25 öğrenci hastanelik oldu Yine bir gıda zehirlenmesi... 25 öğrenci hastanelik oldu Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz! Ömrü uzatmıyorlar, sağlık vermiyorlar... Şifa sağlıyor derken kanser olabilirsiniz! Prof. Dr. Naci Görür'den ''sessizliğe dikkat'' ifadesiyle ''tam zamanı'' diyerek uyardı! Prof. Dr. Naci Görür'den ''sessizliğe dikkat'' ifadesiyle ''tam zamanı'' diyerek uyardı! 5 çocuk babası bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı! 5 çocuk babası bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı! Sosyal medyada gaspçı sevgili tuzağı: Tanıştığı kadının evine gitti, hayatının kabusunu yaşadı! Sosyal medyada gaspçı sevgili tuzağı: Tanıştığı kadının evine gitti, hayatının kabusunu yaşadı! Genç çift düğünlerinde el ele söyledikleri şarkı yüzünden davalık oldu! Genç çift düğünlerinde el ele söyledikleri şarkı yüzünden davalık oldu!
Yanan otomobilin yakınında başı gövdesinden koparılmış bir ceset bulundu! Yanan otomobilin yakınında başı gövdesinden koparılmış bir ceset bulundu! Makas atarak gelip trafiği savaş alanına çevirdi, 1 kişinin öldüğü cinayet gibi kazada şok rapor! Makas atarak gelip trafiği savaş alanına çevirdi, 1 kişinin öldüğü cinayet gibi kazada şok rapor! Ankara'da korkunç kaza! Tırın altına ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var! Ankara'da korkunç kaza! Tırın altına ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var! Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdiği için açığa alınan polis memurundan yeni açıklama! Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdiği için açığa alınan polis memurundan yeni açıklama! Sabancıların veliahtıyla aşk yaşayan güzel oyuncu İtalya kaçamağında... Sabancıların veliahtıyla aşk yaşayan güzel oyuncu İtalya kaçamağında... Emekli olduktan sonra hobi olarak başlamıştı, kendi işinin patronu oldu! Emekli olduktan sonra hobi olarak başlamıştı, kendi işinin patronu oldu! Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren ekranların 3 güzel haber sunucusu hakkında yeni karar Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren ekranların 3 güzel haber sunucusu hakkında yeni karar Sosyal medyada paylaştığı efsane filmin sahnesi yüzünden mahkemelik oldu! Sosyal medyada paylaştığı efsane filmin sahnesi yüzünden mahkemelik oldu! İstanbul'daki ''Dört Başlı Canavar'' heykeli soruşturmasında 2 tutuklama! İstanbul'daki ''Dört Başlı Canavar'' heykeli soruşturmasında 2 tutuklama! Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Buse Terim ilan-ı aşk etti! Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Buse Terim ilan-ı aşk etti!