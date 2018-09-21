''Sigara içme'' diyen karısını öldürdü !

Aksaray’da bir şahıs 'evin içinde sigara içme' diyen imam nikahıyla birlikte yaşadığı karısını ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını da koli bandıyla kapatıp boğarak öldürdü. Daha sonrasında berbere tıraş olmaya giden katil koca, tıraş olurken polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyü AFAD evlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan M.B. (35), 3 yıldır birlikte yaşadığı Aynur Gedik (37) ile sabah saatlerinde sigara içme konusunda tartışmaya başladı. "Evin içinde sigara içme" diyen Gedik ile tartışan M.B., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gedik’in ellerini ve ayaklarını iple bağladıktan sonra ağzını da koli bandıyla kapattı, iple boğarak öldürdü.

Olayın ardından M.B. evden ayrılırken, ölen kadının 17 yaşındaki kızı annesini odasında yerde yatar vaziyette buldu. Annesinin elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yerde yattığını gören genç kız, önce sağlık ekiplerine sonra da jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri kadına yaptıkları ilk müdahale sonucu kadının öldüğünü tespit ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili hızlı bir araştırma yaparak kadını kocasının öldürdüğünü belirledi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek kocanın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, katil zanlısı kocanın Gülağaç ilçesine gidebileceği bilgisine ulaşarak durumu hemen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

ÖLDÜRÜP, BERBERE TIRAŞ OLMAYA GİTMİŞ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şahsın berberde tıraş olduğunu tespit etti. Berbere operasyon düzenleyen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı tıraş olurken yakalayarak gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.B., ilk ifadesinin ardından sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, jandarma ekipleriyle birlikte geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Görgü tanıklarıyla görüşen Cumhuriyet savcısının talimatıyla kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

''ANNEMİ İSTİYORUM''

Evde annesinin cansız bedenini bulan genç kız ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi tabutla evden çıkarken tabutun arkasından giden genç kız, "Annemi istiyorum, annemi” diye ağladı.

Olayı anlatan ölen kadının ablası Güleser Gedik (54), "Gece boğmuş. Elini ayağını bağlamış. Ağzını da bantlamış"dedi.

Katil kocayı tıraş eden berber Kadir Çavdar (21) ise "Adamı tıraş ediyorduk. Ondan sonra polisler geldi. Adamı alıp götürdüler. Adam zaten şaşkındı. 'Tıraş' dedi, 'tamam' dedik. Sonra polis ve jandarma geldi. Tıraşını yaptım abi, aceleyle yaptık" diye konuştu.