  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Sigaram yok'' dedi, bıçaklandı!

''Sigaram yok'' dedi, bıçaklandı!

''Sigaram yok'' dedi, bıçaklandı!

Bursa'da kendisinden sigara isteyen şahıslara ''sigaram yok'' diyen Suriyeli genç bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde yürüyerek evine giden Suriye uyruklu Mecit A.’yı (17) yol üzerinde durduran kimliği belirsiz şahıslar sigara istedi. Gencin ’sigaram yok’ cevabına kızan şahıslar önce genci darp etti. Ardından genci bıçakla yaralayan şahıslar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç, burada tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler bursa sigara suriyeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha 26 TL'yi aşacak
Show TV'nin iddialı dizisinde yeni sezon beklenirken... Finalsiz bitti
30 Ağustos için çok konuşulacak Abdullah Gül iddiası
Şaşırtan benzerlik! Pınar Deniz'in kız kardeşini görenler inanamadı
Zaten bir bu eksikti! Şu an Türkiye'nin başının yeni belasına bakıyorsunuz!
Mersin'den tarih fışkırdı! Antik limanda Roma külçeleri bulundu
Bitter çikolata ile ilgili ezber bozan araştırma
Ümit Özdağ ''AK Partili isimlere doğrulattım'' diyerek açıkladı
Antalya'da büyük deprem!
AKOM saat verip uyardı: Dolu ve sağanak fena vuracak