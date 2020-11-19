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  4. 19 Kasım 2020 16:23

Siirt’te 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Siirt’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 130 yıllık camiye bir saldırı gerçekleştirildi.

Siirt’te 130 yıllık camiyi ateşe verdiler
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Korkunç olay kent merkezi Karakol Mahallesindeki ibadete kapalı durumda olan 130 yıllık Şeyh Maruf Camii’nde meydana geldi.

Caminin yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan cami kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.,

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