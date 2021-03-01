Siirt'te cadde ortasında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaralandı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

3 YARALI YAŞAMINI YİTİRDİ

Siirt kent merkezindeki Kurtalan Caddesi’nde bir araya gelen İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğrenilen Ömer Z. (23), Sabahattin Z. (37) ve Mustafa Z. (19) arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İdris Yıldız, üzerindeki tabancayla Ömer, Sabahattin ve Mustafa Z. kuzenlere ateş etti.

Yıldız, olay yerinde polise teslim olurken, saldırıda ağır yaralanan kuzenler ise sağlık görevlilerince ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi. Gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.



