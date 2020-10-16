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  4. 16 Ekim 2020 17:48

Siirt'te dev uyuşturucu operasyonu

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te dev uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Siirt-Pervari kara yolunda seyir halinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilo eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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