Siirt'te dev uyuşturucu operasyonu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Siirt-Pervari kara yolunda seyir halinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilo eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol