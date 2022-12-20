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Siirt'te inşaatta göçük: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te inşaatta göçük: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Siirt'in Eruh ilçesinde, bir inşaatın merdiven kısmında oluşan göçüğün altında kalan 3 yaşındaki hayatını kaybederken 14 yaşındaki ablası ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gülburnu köyünde yapımı süren bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın merdiven kısmında göçük oluştu.

Bu sırada orada olan Furkan ile ablası Beritan D., göçük altında kalarak ağır yaralandı.

Minik furkan hayatını kaybetti
Göçük altından çıkarılan Furkan ve ablası, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ablası ağır yaralandı
Ağır yaralı olan ablası Beritan ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük Furkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler ağır yaralama inşaat göçük
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