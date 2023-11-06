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Siirt'te LPG faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Siirt'te LPG faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen araçtaki LPG tankının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler siirt kurtalan lpg
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