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Siirt'te silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Siirt'te silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde öğle saatlerinde husumetli akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan D. hayatını kaybetti, çocukları Emrullah ve Eyüp D. ile karşı taraftan Ömer, Sebahattin, Kazım ve Remzi D. ise yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan D.’nin cenazesi ise otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde, öğle saatlerinde husumetli, akraba iki aile arasında çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı. Hasan D.'nin ardından oğlu Emrullah D. de yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler siirt şirvan silahlı kavga
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