Şikayetçi olduğu kocası, takipsizlik kararı verildiği gün öldürdü

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi olacak cani tarafından öldürülen genç kadının, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, zanlı hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma da başlatıldığı ancak genç kadının soruşturmada takipsizlik kararı işlendiği gün öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi M.Y. tarafından öldürülen T.E.Y.'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, soruşturmada cinayetin işlendiği gün takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. T.E.Y.'ın avukatı Hatice Çörtük, "Maalesef planlı bir şekilde kadınlar gününde öldürüldü. Genç kadın 3 Şubat'ta darbedildikten sonra şikayetçi oldu. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilerek, soruşturma başlatıldı. Katledildiği gün dosya kapatıldı. Kanunlarımız kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan bir uzaklaştırma kararı onu koruyamadı" dedi.

Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki T.E.Y., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi M.Y. (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.Y. cinayetin ardından 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. T.E.Y.'in 3 Şubat'ta kocası M.Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. T.E.Y.'in boşanma davası açmaya hazırlandığı da öğrenildi. T.E.Y.'ın avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiği söyledi.

"KOCASI HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

Avukat Hatice Çörtük, T.E.Y.'ın öldürülmeden önce kocası tarafından şiddet gördüğünü belirterek, "Bana kocasıyla bir takım problemler yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Bir an önce boşanma davası açmamız gerektiğini düşündüm. 3 Şubat'ta da müvekkilim akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı. Çok kötü durumda olduğunu, kocasının öldüresiye dövdüğünü söyledi. KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini söyledi. Darp raporu almak için doktora gideceğinden bahsetti. Kendisi uzak olduğu için telefonla destek olmaya çalıştım. Karakolda şikayetinden vazgeçirmek için polisler tarafından ikna edilmeye bile çalışılmış. Ben polislerle konuşarak müvekkilimin şikayetçi olacağını ve bu olayın çok ciddi bir şey olduğunu söyledim. Ona da kocası hakkında uzaklaştırma kararı talep etmesini sıkı sıkı tembih ettim. Ardından kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Bu olayın ardından boşanma davasının hazırlıklarına başladık. Bana, 'Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum' dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. Olayın üzerinden 2-3 gün sonra ülkemiz de deprem felaketi yaşandı. Genç kadının ailesi Adıyaman'da yaşadığı için oraya gitmek zorunda kaldı" dedi.

"KAĞIT ÜZERİNDE KALAN UZAKLAŞTIRMA KARARI KORUYAMADI"

T.E.Y.'in darp olayından sonra kocasıyla aynı evde yaşamadığını söyleyen avukat Çörtük, "Ailesini deprem bölgesinden alıp İzmir'e götürdü, o süreçte kocasıyla aynı çatı altında olmadı hiç. Hatta ilk darp olayının olduğu 3-6 Şubat arasında da kocasıyla aynı evde kalmadı. O da yeğenleriyle birlikte veya yakın arkadaşlarında kalıyordu. Boşanma protokolü için kocası M.Y.'ı ofisime çağırdım. Kocanın normal biri olmadığını o gün anladım. Kocası protokolü imzaladı ve biz 3 Mart günü boşanma davasını açtık. 5 Mart Pazartesi günü de duruşma tarihi verildi. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı müvekkilim. 7 Mart Salı günü İstanbul'a gelir gelmez beni arayarak geldiğini söyledi. Kendisine yalnız kalmaması ve kocasıyla iletişimini koparması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundum. Müvekkilim T.E.Y. maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti. Yüzde 89 kas hastalığı engeli olmasına rağmen çalışıp ailesine, evine bakan bir kadındı. 3 Şubat'taki darp olayından sonra şikayeti sonrasında koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Bende bunu birkaç gün önce öğrendim. 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu) kanunumuz aslında kuvvetli ama gereği gibi uygulanmadığını düşünüyorum. Kağıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı onu koruyamadı" ifadelerini kullandı.

