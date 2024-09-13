Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı

Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara uğradığı belirlenen ve dün hayata gözlerini yuman 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesi ile istismar zanlılarının bir pavyonda çalıştıkları ortaya çıktı....

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü S.Y.'nin (2) beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıkmıştı. Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi B.Y. ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. (33) ile komşusu K.A. (35) da tutuklanmıştı.

Edinilen bilgilere göre; annenin pavyonda çalıştığı, bebeğin babasının ise kim olduğunun belli olmadığı öğrenildi. Bebeğe cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerin çocukların da ailelerinin olmadığı, çocukların günlük işlerde, bazen de pavyonlarda çalıştığı öğrenildi.

Annenin yanındaki adamın bebeğe istismarda bulunup bulunmadığının şu ana kadar tespit edilemediği de edinilen bilgiler arasında yer alırken bebeğin darp edilmesine ilişkin ifadelerinde "Bebek iki defa yere düştü" denildiği öğrenildi.

Annesinin ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

Cinsel istismar adli tıp raporunda

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti. (AA)

DHA, İHA