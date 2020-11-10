Silah kaçakçılarına büyük darbe! 3 ilde operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında 27 şüphelinin yakalanması için bu sabah Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 6 kuru sıkı tabanca, 16 tüfek, 1063 değişik çap ve markalara ait tabanca mermisi, 53 şarjör, 1 susturucu ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen atölyede 2 freze makinası, 1 sabit matkap, 1 torna makinası, 2 bileme makinası ve çok sayıda silah parçası (22 adet icra yayı, 7 adet horoz tertibatı, 36 adet üst sürgü takımı, 18 adet alt gövde takımı) ele geçirildi.
Şüphelilerden 21'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 3'ünün adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
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