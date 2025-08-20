  1. Anasayfa
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisinin savunması bu oldu

Kayseri'de başına isabet eden kurşunla öldüğü tespit edilen 17 yaşında Yağmur'un ölümüne yol açan silahın sahibi katil zanlısı sevgilisinin savunması ortaya çıktı.

Kayseri'de başından vurulan sevgilisi Yağmur Ç.’ın (17) ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sözleşmeli er F.D. (27), olayın intihar olduğunu öne sürdü. F.D., “Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmurun elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. ‘Yağmur’ diye seslendim. Panikledi. Onu ben öldürmedim” dedi.

Olay, 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur Ç. ile sevgilisi sözleşmeli er F.D. konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Yağmur Ç., F.D.’ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. F.D.’nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde Yağmur Ç.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

F.D., sevgilisi Yağmur’un kendisine ait ruhsatsız silahı alarak arabadan inip intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı genişletmesinin ardından F.D., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Yağmur Ç.’ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Yağmur Ç.'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, F.D.’nun ‘kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık F.D. ile Yağmur Ç.’ın şikayetçi annesi T.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık F.D., “Ruhsatsız silahım aracın sağ ön yolcu kısmındaydı. Sözleşmeli er olduğum için devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için silah almıştım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmur’un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. ‘Yağmur’ diye seslendim. Panikledi. Aramızda 2-3 adım mesafe olduğu için elimi Yağmur’un sol tarafına doğru uzatıp namluyu araziye çevirmek istedim. Sağ elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Olaydan 1-2 dakika sonra ambulansı aradım. Biraz geç aramamın sebebi de elim kan olduğu için tuşlara basamadım. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

ANNE: EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

Yağmur Ç.’ın annesi T.Y. ise “İlişkilerini 2 yıldır biliyordum. Kızım ayrılmak istiyordu. Evimizin önüne ‘F.D.’ ismi yazıldı. Kızımın ruh hali gayet normaldi ve intihara meyilli bir çocuk değildi. ‘Anne şu yüzüğü şerefsize verip 5 dakikaya geliyorum’ diyerek evden çıktı. En son yüz yüze konuşmamız bu oldu. Telefonla arayıp eve gelmesini söyledim. Benim telefonda sanık hakkında söylediklerimi F.D. duymuş. Kızım tekrar beni arayarak, ‘Anne F.D.’yi zaptedemiyorum’ dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra sanık beni arayarak, ‘Abla Yağmur abla Yağmur’ dedi. Telefonda silah sesi duymadım. Olay yerine ilk gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu ve hala yaşıyordu. ‘Kızım ölme’ diye yalvardım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık F.D.’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

