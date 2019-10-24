Silahlı saldırıya uğrayan gece kulübü patronu öldü

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.00’de ortağı ile gece kulübüne bakım yaptıran Zeynel D. (44) yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel D. kanlar içerisinde yere yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Zeynel D.’nin ortağı taksi çağırıp arkadaşını 100 metre ileride olan hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede bir çok boş kovan ele geçirdi. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Zeynel D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.







KURTARILAMADI

Bursa'da, dün akşam uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan gece kulübü sahibi Zeynel D.(44), tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.