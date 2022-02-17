Sıla'nın katil zanlısı tutuklandı

Giresun'da eski nişanlısı tarafından katledilen Sıla için Türkiye ayakta! Ordu-Giresun Havalimanı'nda yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 yaşındaki Sıla Ş.'ün öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sıla'nın katili Hüseyin G., cinayeti işledikten sonra Ordu - Giresun Havalimanı'nda yakalandı. Sıla'nın babaannesinin evinde kaldığı katilin o eve gidip şikayetinden vazgeçmesi için tehdit ettiği daha sonra öldürdüğü ortaya çıktı.

Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Ş.'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin G. bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Hüseyin G. (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Ş.’le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun’a geldi. Hüseyin G., genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Hüseyin G., bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Hüseyin G.’nin Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.