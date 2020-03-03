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  4. 03 Mart 2020 15:58

Silivri açıklarında alev alan yat battı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Silivri açıklarında bir yatta yangın meydana geldi. Yatta bulunan iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Silivri açıklarında alev alan yat battı: 2 ölü, 2 yaralı
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 Silivri açıklarında Blueice isimli yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken, yattaki Engin A. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybetti. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sahile getirilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DHA

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