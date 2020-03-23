SON DAKİKA
ÖNCE KAMU BANKALARI ARDINDAN ÖZEL BANKALAR! BORÇ ÖDEMELERİ ERTELENDİ
BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: KDV ÖDEMELERİ ERTELENDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Mart 2020 18:31

Silivri'de feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı !

İstanbul Silivri TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul'daki kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Kınalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, .. .. .. plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yabancı plakalı TIR'a çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otomobil , tır , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM