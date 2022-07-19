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Silivri'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Silivri'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Silivri'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 xxx 4365 plakalı otomobil, refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçip 34 xxx 2981 plakalı hafif ticari araçla kafa kafa çarpıştı. Otomobil ardından takla atarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan 5 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra, trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

 

Etiketler kaza silivri
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