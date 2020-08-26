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  4. 26 Ağustos 2020 22:44

Silivri'de TIR kazası! Alev alev yandı

Silivri TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR, biranda alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını söndürdü.

Silivri'de TIR kazası! Alev alev yandı
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Silivri TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın kabin bölümü alev alev yandı. Sürücü ise son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Silivri TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 54 AZ 540 plakalı sıvı tuz yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp boş araziye devrildi. Tırın elektrik direklerine çarpması ile teller aşağıya düştü. Tır ile elektrik tellerinin temas etmesi üzerine tırın kabin kısmında yangın çıktı. Sürücü ise kendi imkanlarıyla son anda tırdan çıkarak kurtuldu. Yangın kısa sürede tırın kabin bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın kabininde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Tır ise çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılması bekleniyor. Yaralı kurtulan sürücü ise 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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tır , alev , Silivri
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