Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı!

Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda 'Daltonlar suç örgütü davası'nın duruşması sırasında bazı sanıkların jandarmaya yönelik fiziki saldırıda bulunması ve kamu malına zarar verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunduğu, konuyla ilgili yapılan incelemede ise duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı aldığı belirtilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

