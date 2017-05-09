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  4. 09 Mayıs 2017 13:23

Silopi'de panzerle çocukları ezen polis tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, panzerle bir eve çarparak 2 çocuğun ölümüne neden olan polis tutuklandı.

Silopi'de panzerle çocukları ezen polis tutuklandı
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Silopi'de gece bir eve giren ve uyuyan iki çocuğun ölümüne neden olan panzeri kullanan polis tutuklandı. Polisin alkollü olduğu iddiası valilik tarafından yalanlanmıştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokakta gece yarısı zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle Mesut Yıldırım'ın evine girmişti. İçeri giren ve karşı tarafa kadar ilerleyen panzer, duvar ve kolonları yıkarken, yer yatağında uyuyan Muhammet (7) ile kardeşi Furkan’ı (6) ezerek öldürmüştü.

Şırnak Valiliği olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “İlimiz Silopi ilçesinde, 4 Mayıs 2017 gece saat 00.30’da,b ir polis aracının, bir vatandaşımızın evinin duvarına çarpması sonucu iki evladımızın yaşamını yitirmesi, bizleri son derece üzmüş ve derinden sarsmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, şoför polis memurunun nefes kontrolü ve kan tahlilinde alkol bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu adli ve idari olarak her yönüyle incelenmektedir.”

Polis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldüPolis panzeri eve girdi: 2 çocuk öldü

 

DHA

kaza , polis , panzer , silopi , çocuk